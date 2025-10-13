Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной

В Батуми близится к завершению командный чемпионат Европы по шахматам.

Сегодня в матче предпоследнего, 8-го тура встречались лидер и вторая команда чемпионата - Украина и Азербайджан. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 2,5:1,5 и поравнялась с украинцами: обе команды имеют по 13 очков. Все решится в заключительном - 9-м туре.

В матче с Украиной победу Азербайджану принес Рауф Мамедов. На второй доске белыми фигурами он обыграл Андрея Волокитина.

Партии Руслан Пономарев - Шахрияр Мамедъяров, Игорь Коваленко - Эльтадж Сафарли и Айдын Сулейманлы - Игорь Самуненков завершились вничью.