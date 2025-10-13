USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Похищенному чеченцами армянину дали пять лет колонии

19:20 1116

Российского блогера армянского происхождения Арега Щепихина приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии по трем статьям УК. Соответствующее решение вынес Пресненский районный суд Москвы 13 октября.

Щепихина признали виновным сразу по нескольким статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ему также запрещено вести блог 2 года и 6 месяцев.

Арега Щепихина похитили вечером 3 июня. Несколько человек схватили его на площади у Ярославского вокзала и затолкали в багажник черного «Мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. Власти Чечни заявили, что Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа и мусульманских ценностей.

По информации прокуратуры Москвы, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которую 2 июля 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети. В этом видео он намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», что оскорбило чувства верующих.

Трампу нравится жесткий Эрдоган
Трампу нравится жесткий Эрдоган ВИДЕО
20:28 99
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
19:56 478
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 1642
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 1164
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана обновлено 19:05; видео
19:05 1754
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
18:59 1479
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
16:44 2729
Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 2350
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона обновлено 18:11; фото
18:11 5282
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 10396
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 9539

