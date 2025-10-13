Похищенному чеченцами армянину дали пять лет колонии

Щепихина признали виновным сразу по нескольким статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ему также запрещено вести блог 2 года и 6 месяцев.

Арега Щепихина похитили вечером 3 июня. Несколько человек схватили его на площади у Ярославского вокзала и затолкали в багажник черного «Мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. Власти Чечни заявили, что Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа и мусульманских ценностей.

По информации прокуратуры Москвы, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которую 2 июля 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети. В этом видео он намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», что оскорбило чувства верующих.