USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…

19:31 1167

В нынешней ситуации, когда власти Азербайджана и Армении прилагают усилия к построению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и диаспора изо всех сил ведут разрушительную пропаганду, чтобы сорвать этот процесс.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По его словам, религиозные деятели всегда призывают к миру: «Но мы видим, что в то время, как политическое руководство двух стран делает шаги к миру, армянская церковь призывает к реваншизму и новой конфронтации».

Трампу нравится жесткий Эрдоган
Трампу нравится жесткий Эрдоган ВИДЕО
20:28 101
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
19:56 480
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 1645
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 1168
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана обновлено 19:05; видео
19:05 1757
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
18:59 1480
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
16:44 2730
Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 2352
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона обновлено 18:11; фото
18:11 5283
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 10396
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 9539

ЭТО ВАЖНО

Трампу нравится жесткий Эрдоган
Трампу нравится жесткий Эрдоган ВИДЕО
20:28 101
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?
19:56 480
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 1645
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 1168
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана обновлено 19:05; видео
19:05 1757
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
Рауф Мамедов принес Азербайджану важнейшую победу над Украиной
18:59 1480
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
16:44 2730
Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 2352
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона
Закрытая встреча Эрдогана и Макрона обновлено 18:11; фото
18:11 5283
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 10396
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 9539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться