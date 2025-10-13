Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…

В нынешней ситуации, когда власти Азербайджана и Армении прилагают усилия к построению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и диаспора изо всех сил ведут разрушительную пропаганду, чтобы сорвать этот процесс.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По его словам, религиозные деятели всегда призывают к миру: «Но мы видим, что в то время, как политическое руководство двух стран делает шаги к миру, армянская церковь призывает к реваншизму и новой конфронтации».