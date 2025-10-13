Израиль в ярости

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац резко осудил решение ХАМАС передать останки лишь четырех заложников, назвав это «нарушением обязательств» и пообещав «соответствующий ответ». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) подтвердили получение останков двух израильских заложников. По их словам, в ближайшее время ожидается передача еще двух гробов с останками погибших.

Движение ХАМАС в то же время опубликовало имена четырех погибших заложников, чьи останки, как утверждается, будут переданы Красному Кресту 13 октября. Это — Гай Иллуз, Йосси Шараби, Бипин Джоши и Даниэль Перес. Когда именно состоится передача, не уточняется.

Судьба Джоши, непальского студента-агронома, ранее не была подтверждена израильскими властями, однако они выражали «серьезную обеспокоенность» его состоянием. Иллуз был похищен с музыкального фестиваля Nova и скончался от ран в больнице Газы — его смерть официально подтвердили в декабре 2023 года.

22-летний Даниэль Перес, командир взвода 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады из Яд-Биньямина, погиб в бою с боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. 53-летний Йосси Шараби, брат освобожденного заложника Эли Шараби из кибуца Беэри, был похищен из своего дома в тот же день и убит в плену.

Ранее Форум семей заложников и пропавших без вести заявил, что Израилю вернут останки лишь 4 из 28 погибших. Организация назвала это «грубым нарушением соглашения» со стороны ХАМАС и обвинила группировку в «циничных попытках затянуть процесс».