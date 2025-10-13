USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

В шахматах Азербайджан Украину обыграл. А как будет в футболе?

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:56 484

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата мира-2026. В 22:45 по бакинскому времени в польском Кракове подопечные Айхана Аббасова выйдут на матч с Украиной.

Судить встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гисхамером.

Перед 4-м туром в группе «D» сложилась следующая турнирная ситуация:

В Баку сборная Азербайджана сенсационно отняла очки у Украины, вырвав ничью - 1:1. Но три дня назад украинцы одержали важную победу в Исландии (5:3), и теперь 3 очка в игре с Азербайджаном значительно облегчат им борьбу за 2-е место в группе.

Сборная Азербайджана 10 октября проиграла в Париже Франции со счетом 0:3. В матче, где все мысли нашей команды были о том, чтобы избежать позорного поражения, футболисты проявили максимальную самоотдачу. В результате они смогли отделаться тремя пропущенными голами. 

Сыграет ли сборная Азербайджана так же и против Украины?

Интересно, что именно сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Батуми мужская сборная Азербайджана обыграла Украину со счетом 2,5:1,5. Перед последним туром обе команды имеют одинаковое количество очков и возглавляют турнирную таблицу.

