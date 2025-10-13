USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «крепким орешком» и высоко оценил его личные качества и роль Турции в мировой политике.

«У Эрдогана одна из самых мощных армий в мире. Он гораздо могущественнее, чем заявляет. Он выиграл множество конфликтов, но не ищет славы — он просто хочет, чтобы его оставили в покое», — сказал Трамп.

По его словам, Эрдоган - «крепкий орешек, но верный друг», который «всегда рядом, когда нужно».

«Когда у НАТО возникают проблемы с ним, они обращаются ко мне. Я разговариваю с Эрдоганом, и он никогда не подводит. Он потрясающий. Спасибо за дружбу», — подчеркнул Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – жесткий человек, заявил американский лидер Дональд Трамп, приветствуя своего турецкого коллегу на саммите в египетском Шарм эш-Шейхе.

«Знаете, какой он (Эрдоган) жесткий человек? Но он мне нравится. Да, нравится», - заявил Трамп.

Также в Сети публикуют кадры церемонии приветствия президентом США премьер-министров Армении и Венгрии Никола Пашиняна и Виктора Орбана.

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!..
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Израиль в ярости
Израиль в ярости
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
