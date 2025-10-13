Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «крепким орешком» и высоко оценил его личные качества и роль Турции в мировой политике.

«У Эрдогана одна из самых мощных армий в мире. Он гораздо могущественнее, чем заявляет. Он выиграл множество конфликтов, но не ищет славы — он просто хочет, чтобы его оставили в покое», — сказал Трамп.

По его словам, Эрдоган - «крепкий орешек, но верный друг», который «всегда рядом, когда нужно».

«Когда у НАТО возникают проблемы с ним, они обращаются ко мне. Я разговариваю с Эрдоганом, и он никогда не подводит. Он потрясающий. Спасибо за дружбу», — подчеркнул Трамп.