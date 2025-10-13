Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он помог нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции, отметив, что процесс примирения прошел «буквально за час».

«У нас здесь Армения и Азербайджан… Посмотрите, они сидят здесь. Когда я впервые встретился с ними в Овальном кабинете, они сидели по разные стороны, а через час уже обнимались. Теперь они сидят вместе, как друзья — посмотрите на них. Я хочу поблагодарить вас обоих. Это невероятно», — заявил Трамп.

Американский лидер ранее уже упоминал, что именно его администрация способствовала окончанию многолетнего конфликта между Баку и Ереваном, заявив, что «они воевали 32 года, а мы уладили все за один час».