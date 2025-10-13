Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он помог нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции, отметив, что процесс примирения прошел «буквально за час».
«У нас здесь Армения и Азербайджан… Посмотрите, они сидят здесь. Когда я впервые встретился с ними в Овальном кабинете, они сидели по разные стороны, а через час уже обнимались. Теперь они сидят вместе, как друзья — посмотрите на них. Я хочу поблагодарить вас обоих. Это невероятно», — заявил Трамп.
Американский лидер ранее уже упоминал, что именно его администрация способствовала окончанию многолетнего конфликта между Баку и Ереваном, заявив, что «они воевали 32 года, а мы уладили все за один час».
October 13, 2025
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении «прародительницы всех войн» и подписании мирного соглашения по Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе. По его словам, на достижение этого момента «ушло 3000 лет», и теперь «мирное соглашение будет прочным».
«Наконец, спустя 3000 или 500 лет — сколько бы там ни было — война окончена», — заявил Трамп, выступая перед мировыми лидерами.
Трамп также обратился к сидящим в зале президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну: «Ну как идут дела?»
«Они (Азербайджан и Армения) воевали 32 года, и мы уладили это за час», - продолжил президент США, обращаясь к аудитории.
«Он (Ильхам Алиев) - очень сильный лидер, очень хорошо делающий свою работу», - добавил Трамп.