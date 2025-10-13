USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна

21:11 1977

В соцсетях публикуют фото главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, а также главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Как видно на фото, Байрамов, Гаджиев и Мирзоян о чем-то оживленно беседуют.

Ранее Хикмет Гаджиев опубликовал на своей странице в соцсети Х следующее сообщение: «Мир на Ближнем Востоке!!! Пишется история!!! Азербайджан на передовой региональной дипломатии!!!»

