Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»

Если Россия будет «настолько глупой», чтобы напасть на страны НАТО, это приведет к открытой войне между Москвой и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 октября во время парламентской ассамблеи организации в Любляне, передает La Repubblica.

«Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но если Россия решится на такой шаг, это будет открытая война между Россией и НАТО», — сказал Рютте.

По его словам, возможный конфликт между Россией и НАТО «будет отличаться от войны, которая идет между Россией и Украиной».

«Я не могу раскрывать деталей, чтобы не дать Москве информационного преимущества, но эта война будет другой», — добавил генсек НАТО.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер в то же время предупредил о реальной угрозе прямого военного конфликта с Россией. На слушаниях в Бундестаге он заявил, что Москва «стремится подорвать НАТО и дестабилизировать европейские демократии», пишет Die Zeit.

«Мы не должны сидеть сложа руки, ожидая, что возможное нападение произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние», — подчеркнул Егер.

Он добавил, что Россия активно использует «шпионаж, саботаж, провокации, заказные убийства и дроны в чужом воздушном пространстве» для ослабления Европы.

По его словам, Кремль рассчитывает парализовать Европу страхом и бездействием, чтобы расширить сферу своего влияния на Запад.

С учетом растущих рисков глава BND призвал предоставить службе дополнительные полномочия для противодействия российской угрозе.