USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»

21:27 1823

Если Россия будет «настолько глупой», чтобы напасть на страны НАТО, это приведет к открытой войне между Москвой и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 октября во время парламентской ассамблеи организации в Любляне, передает La Repubblica.

«Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но если Россия решится на такой шаг, это будет открытая война между Россией и НАТО», — сказал Рютте.

По его словам, возможный конфликт между Россией и НАТО «будет отличаться от войны, которая идет между Россией и Украиной».

«Я не могу раскрывать деталей, чтобы не дать Москве информационного преимущества, но эта война будет другой», — добавил генсек НАТО. 

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер в то же время предупредил о реальной угрозе прямого военного конфликта с Россией. На слушаниях в Бундестаге он заявил, что Москва «стремится подорвать НАТО и дестабилизировать европейские демократии», пишет Die Zeit.

«Мы не должны сидеть сложа руки, ожидая, что возможное нападение произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние», — подчеркнул Егер.

Он добавил, что Россия активно использует «шпионаж, саботаж, провокации, заказные убийства и дроны в чужом воздушном пространстве» для ослабления Европы.

По его словам, Кремль рассчитывает парализовать Европу страхом и бездействием, чтобы расширить сферу своего влияния на Запад.

С учетом растущих рисков глава BND призвал предоставить службе дополнительные полномочия для противодействия российской угрозе.

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
22:47 68
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове Матч начался; обновлено 22:45
22:45 2061
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
22:36 506
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
21:27 1824
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
21:11 1980
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
20:08 11109
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
16:18 2926
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
21:43 3101
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое» обновлено 20:55; видео
20:55 2687
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 4499
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 2708

ЭТО ВАЖНО

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
22:47 68
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове Матч начался; обновлено 22:45
22:45 2061
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
22:36 506
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
21:27 1824
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
21:11 1980
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
20:08 11109
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
16:18 2926
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
21:43 3101
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое» обновлено 20:55; видео
20:55 2687
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 4499
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 2708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться