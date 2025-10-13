В Грузии закручивают гайки

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подготовила пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения собраний и манифестаций. Об этом сообщил на брифинге лидер парламентской фракции партии Ираклий Кирцхалия.

По его словам, участники митингов, которые закроют лицо маской, будут иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, перекроют дорогу или установят конструкции на проезжей части, при первом нарушении получат административный арест на срок до 15 суток. Если же нарушитель окажется организатором митинга — срок наказания составит 20 суток.

Кроме того, участие в акции, которую Министерство внутренних дел потребовало прекратить, будет караться административным арестом сроком до 60 дней. Те, кто принесет на митинг оружие, пиротехнику или предметы, способные причинить вред другим, рискуют получить до 65 дней ареста. Повторное нарушение станет уголовным преступлением и повлечет лишение свободы сроком до одного года.

Также в Уголовный кодекс Грузии планируется внести новую статью, согласно которой человек, трижды не подчинившийся требованиям полиции или оскорбивший правоохранителя, может быть приговорен к лишению свободы на срок до одного года, а в случае рецидива — до двух лет.