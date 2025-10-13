USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

В Грузии закручивают гайки

21:58 752

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подготовила пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения собраний и манифестаций. Об этом сообщил на брифинге лидер парламентской фракции партии Ираклий Кирцхалия.

По его словам, участники митингов, которые закроют лицо маской, будут иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, перекроют дорогу или установят конструкции на проезжей части, при первом нарушении получат административный арест на срок до 15 суток. Если же нарушитель окажется организатором митинга — срок наказания составит 20 суток.

Кроме того, участие в акции, которую Министерство внутренних дел потребовало прекратить, будет караться административным арестом сроком до 60 дней. Те, кто принесет на митинг оружие, пиротехнику или предметы, способные причинить вред другим, рискуют получить до 65 дней ареста. Повторное нарушение станет уголовным преступлением и повлечет лишение свободы сроком до одного года.

Также в Уголовный кодекс Грузии планируется внести новую статью, согласно которой человек, трижды не подчинившийся требованиям полиции или оскорбивший правоохранителя, может быть приговорен к лишению свободы на срок до одного года, а в случае рецидива — до двух лет.

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
22:47 69
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове Матч начался; обновлено 22:45
22:45 2064
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
22:36 512
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
21:27 1826
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
21:11 1981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
20:08 11113
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
16:18 2927
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
21:43 3103
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое» обновлено 20:55; видео
20:55 2688
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 4500
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 2709

ЭТО ВАЖНО

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
22:47 69
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове Матч начался; обновлено 22:45
22:45 2064
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
22:36 512
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
21:27 1826
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
21:11 1981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
20:08 11113
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
16:18 2927
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
21:43 3103
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое» обновлено 20:55; видео
20:55 2688
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 4500
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 2709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться