Новость дня
Председатель ОБСЕ приедет в Азербайджан

22:19 278

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 13 по 15 октября. Об этом сообщили в организации.

В ходе визита действующий председатель ОБСЕ проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств трех стран.

Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам страны.

Повестка дня среди прочего будет включать ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Особое внимание будет уделено завершению процессов Минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур.

Это станет первым визитом Валтонен в регион в новой роли.

НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
22:47 69
Азербайджан против Украины в Кракове
Азербайджан против Украины в Кракове Матч начался; обновлено 22:45
22:45 2065
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
22:36 513
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
21:27 1827
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
21:11 1983
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
20:08 11116
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
16:18 2928
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
21:43 3107
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое»
Трамп: «Эрдоган хочет, чтобы его оставили в покое» обновлено 20:55; видео
20:55 2690
Израиль в ярости
Израиль в ярости
19:41 4502
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
Аллахшукюр Пашазаде: В то время, как власти Азербайджана и Армении пытаются построить мир…
19:31 2711

