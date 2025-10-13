Председатель ОБСЕ приедет в Азербайджан

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 13 по 15 октября. Об этом сообщили в организации.

В ходе визита действующий председатель ОБСЕ проведет встречи с высокопоставленными представителями правительств трех стран.

Встречи в Грузии будут посвящены внутренним и внешним вызовам страны.

Повестка дня среди прочего будет включать ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Особое внимание будет уделено завершению процессов Минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур.

Это станет первым визитом Валтонен в регион в новой роли.