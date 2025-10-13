НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готовит планы на случай возможного прямого конфликта с Россией. По его словам, такой сценарий может стать реальностью в течение ближайших 5-7 лет.

В интервью The New York Times Рютте отметил, что потенциальный кризис может быть связан с действиями Китая в отношении Тайваня. Он предположил, что в случае, если Пекин решит начать военную операцию против острова, китайское руководство может обратиться к России с просьбой «отвлечь внимание НАТО», начав наступательные действия в Европе.

«Если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он, скорее всего, заранее предупредит Владимира Путина и попросит его отвлечь внимание Запада, начав наступление в Европе», – заявил генсек альянса.