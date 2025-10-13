USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Экс-президенту Франции осталось несколько дней на свободе

13 октября 2025, 23:06 859

Экс-президент Франции Николя Саркози (2007–2012 гг.) начнет отбывать тюремный срок 21 октября в парижской тюрьме Ла-Санте, сообщила радиостанция RTL.

Саркози станет первым бывшим главой Французской Республики, который будет заключен в тюрьму. По данным RTL, в Ла-Санте есть «отделение для уязвимых лиц», где он и будет отбывать наказание.

По мнению следователей, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств для избирательной кампании в обмен на политическую поддержку на международной арене. Бывшего президента обвиняли в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств ливийского государства.

25 сентября суд в Париже приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.

Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 347
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 4972
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 419
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков ВИДЕО
00:15 729
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 1286
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1358
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 965
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 3363
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
13 октября 2025, 21:27 3105
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
13 октября 2025, 21:11 3239
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 13322

