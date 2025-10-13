Экс-президенту Франции осталось несколько дней на свободе

Саркози станет первым бывшим главой Французской Республики, который будет заключен в тюрьму. По данным RTL, в Ла-Санте есть «отделение для уязвимых лиц», где он и будет отбывать наказание.

По мнению следователей, Саркози в 2005 году договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи о получении средств для избирательной кампании в обмен на политическую поддержку на международной арене. Бывшего президента обвиняли в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств ливийского государства.

25 сентября суд в Париже приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.