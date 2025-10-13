Индусы вдвое сократили закупки российской нефти

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии сократили закупки российской нефти более чем на 45% с июня по сентябрь, сообщает Kpler.

По данным аналитика компании Навина Даса, в сентябре объем поставок российской нефти для государственных НПЗ Индии составил около 600 тысяч баррелей в сутки, тогда как в июне этот показатель достигал 1,1 миллиона баррелей.

В интервью The Hindu Дас назвал сокращение «довольно существенным» и отметил, что оно отражает изменение структуры импорта на фоне политического давления и роста фрахтовых издержек.

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США, отмечает издание. В августе президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины против Индии за покупку российской нефти.

Вашингтон требует от Нью-Дели сокращения торговли с Москвой, называя это условием для заключения выгодной двусторонней торговой сделки.

Несмотря на это, Индия продолжает закупать российское сырье со скидкой. При этом, пока государственные НПЗ сокращают поставки, частные переработчики — в первую очередь Reliance Industries и Nayara Energy (контролируемая «Роснефтью») — напротив, наращивают объемы.

По данным Kpler, Reliance импортирует около 850 тысяч баррелей в сутки, что вдвое больше январского показателя, а Nayara — до 400 тысяч баррелей, что стало максимумом в текущем году.

Общий импорт российской нефти в Индию стабилизировался на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки, хотя в июне достигал рекордных 2 миллионов баррелей. Kpler прогнозирует дальнейшее снижение в октябре.