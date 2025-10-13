USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Европа заявила о преимуществе Украины над Россией

13 октября 2025, 23:30

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что военная экономика России значительно ослабла, а преимущество в войне теперь перешло к Украине.

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 13 октября Каллас отметила, что российская экономика сталкивается с серьезными трудностями: инфляция превышает 20%, валютные резервы сокращаются, а экономический рост практически остановился.

«Мы знаем, что военная экономика России уже слабая и станет еще слабее. Инфляция более 20%, денежные резервы уменьшаются, рост приближается к нулю. Можно сказать, что раньше время было на стороне России, но теперь оно — на стороне Украины», — заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас также подчеркнула, что украинское контрнаступление становится все заметнее, тогда как запланированные Россией наступательные операции летом и осенью завершились неудачей.

«Теперь Россия хочет поквитаться, атакуя гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты», — добавила она.

