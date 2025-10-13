Появился Медведев и стал угрожать Трампу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине ракет «Томагавк» может «плохо кончиться» для президента США Дональда Трампа.
«Трамп сказал, что, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз.
Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», - написал Медведев.
Ранее Трамп заявлял, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет прекращена.
«Я могу поговорить с ним (Путиным). Я могу сказать: смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им (Украине) «Томагавки». Я могу это сказать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным.
Он назвал Tomahawk «очень наступательным оружием» и «новым шагом агрессии». «И честно говоря, России это не нужно. Но если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать», — добавил президент США.