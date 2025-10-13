Появился Медведев и стал угрожать Трампу

«Трамп сказал, что, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз.

Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», - написал Медведев.

Ранее Трамп заявлял, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет прекращена.

«Я могу поговорить с ним (Путиным). Я могу сказать: смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им (Украине) «Томагавки». Я могу это сказать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Он назвал Tomahawk «очень наступательным оружием» и «новым шагом агрессии». «И честно говоря, России это не нужно. Но если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать», — добавил президент США.