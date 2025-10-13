USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Появился Медведев и стал угрожать Трампу

13 октября 2025, 23:58 1293

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине ракет «Томагавк» может «плохо кончиться» для президента США Дональда Трампа.

«Трамп сказал, что, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз.

Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», - написал Медведев.

Ранее Трамп заявлял, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет прекращена.

«Я могу поговорить с ним (Путиным). Я могу сказать: смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им (Украине) «Томагавки». Я могу это сказать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Он назвал Tomahawk «очень наступательным оружием» и «новым шагом агрессии». «И честно говоря, России это не нужно. Но если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать», — добавил президент США.

Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 353
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 4977
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 421
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков ВИДЕО
00:15 734
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 1294
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1363
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 965
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 3367
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
13 октября 2025, 21:27 3108
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
13 октября 2025, 21:11 3240
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 13326

ЭТО ВАЖНО

Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 353
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 4977
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 421
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков ВИДЕО
00:15 734
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 1294
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1363
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 965
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 3367
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
13 октября 2025, 21:27 3108
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
13 октября 2025, 21:11 3240
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 13326
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться