Бомбят Харьков
Вечером 13 октября российские оккупационные войска нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБами) по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, атака пришлась по Слободскому и Салтовскому районам. В последнем возник крупный пожар.

«Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений», — уточнил Терехов.

По состоянию на 22:22 было известно о четырех пострадавших в результате обстрела. Повреждены не менее 12 частных автомобилей, а три района города частично обесточены.

В Сети распространяются кадры, запечатлевшие момент удара по городу.

