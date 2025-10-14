Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива

Россия к концу 2025 года может оказаться зависимой от импорта топлива на уровне до 60%, если не проведет масштабные ремонты нефтеперерабатывающих заводов в течение как минимум полугода в стабильных условиях. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Украины.

«Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели. Годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений превратили некогда прибыльную отрасль в систему, которая выживает по инерции», — заявили в разведке.

Отмечается, что большинство российских НПЗ, сосредоточенных в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются технологически отсталыми. После остановки части заводов Россия фактически потеряла значительную долю перерабатывающих мощностей.

Попытка стабилизировать ситуацию путем запрета экспорта бензина в сентябре лишь усугубила кризис. Внешние продажи, как подчеркнули в СВР, позволяли компенсировать убытки и частично финансировать модернизацию отрасли. Теперь без валютных поступлений предприятия лишены средств для обновления, а внутреннее ценовое регулирование создает искусственный дефицит.

Рост цен на бензин, по данным разведки, ведет к удорожанию перевозок и, как следствие, к повышению цен на потребительские товары. В сочетании с увеличением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции. «Официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в кошельках», — заключили в Службе внешней разведки Украины.