USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Венесуэла «отомстила» Норвегии

00:43 340

Венесуэла закроет посольство в Норвегии после присуждения премии мира оппозиционеру Марии Корине Мачадо, пишет Reuters.

«Правительство Венесуэлы заявило в понедельник, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии и откроет новые в Буркина-Фасо и Зимбабве в рамках реструктуризации своей дипломатической службы», — говорится в материале.

По данным агентства, решение о закрытии посольств принято на фоне роста напряженности между США и Венесуэлой. Отмечается, что это произошло через несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира.

Несколько дней назад стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. 10 октября Нобелевский комитет в Осло удостоил Мачадо награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы, заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Мария Корина Мачадо - одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 360
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 4981
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 424
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков ВИДЕО
00:15 736
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 1298
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1367
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 966
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 3373
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
13 октября 2025, 21:27 3111
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
13 октября 2025, 21:11 3244
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 13330

ЭТО ВАЖНО

Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 360
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 4981
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 424
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков ВИДЕО
00:15 736
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 1298
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1367
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 966
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 3373
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
Генсек НАТО: «Война с Россией будет другой»
13 октября 2025, 21:27 3111
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
Оживленная беседа Байрамова, Гаджиева и Мирзояна
13 октября 2025, 21:11 3244
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 13330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться