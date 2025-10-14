Венесуэла «отомстила» Норвегии

«Правительство Венесуэлы заявило в понедельник, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии и откроет новые в Буркина-Фасо и Зимбабве в рамках реструктуризации своей дипломатической службы», — говорится в материале.

По данным агентства, решение о закрытии посольств принято на фоне роста напряженности между США и Венесуэлой. Отмечается, что это произошло через несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира.

Несколько дней назад стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. 10 октября Нобелевский комитет в Осло удостоил Мачадо награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы, заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Мария Корина Мачадо - одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.