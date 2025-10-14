В Европе всерьез взялись за грузинских чиновников

Фракция социал-демократов в Европарламенте выступила с инициативой временно лишить права безвизового въезда в Европейский союз от 1000 до 2000 грузинских чиновников и членов их семей. Об этом 13 октября в Брюсселе сообщил координатор фракции по внешней политике Начо Санчес Амор, выступая на брифинге после рабочей поездки в Грузию.

Для реализации инициативы социал-демократы предлагают использовать новый механизм, одобренный Европарламентом 7 октября. Документ предусматривает возможность временной приостановки действия безвизового режима с третьими странами по решению Еврокомиссии — в том числе за нарушения прав человека и давления на оппозицию.

Санчес Амор отметил, что лишение безвиза лишь сотни высокопоставленных чиновников было бы «поверхностной, косметической мерой». «Нет-нет, им должно быть больно. Иначе это не сработает. Мы хотим донести до Еврокомиссии: если этот механизм принят, он должен быть действенным. А значит, численность таких лиц должна быть существенной», — заявил он, добавив, что большинство депутатов Европарламента, по его мнению, поддержат эту идею.

Цель меры, по словам Амора, — изменить настроения внутри грузинской политической элиты и остановить «откат от демократии». «Очень досадно видеть жену одного из правителей страны на Неделе моды в Париже, в то время как неправительственные организации тратят личные средства, чтобы выжить», — сказал депутат.

Социал-демократы предлагают лишить визовых привилегий не только министров и членов правящей партии «Грузинская мечта», но и судей, прокуроров, чиновников среднего звена, а также их супругов и детей. «Настоящая проблема начинается, когда под удар попадают представители среднего уровня автократии. Они начинают жаловаться своим министрам: «Я сделал то, что вы просили, но теперь не могу отправить детей учиться во Францию», — добавил Амор.

При этом он признал, что конкретные санкционные списки пока не составлены. По его словам, этот вопрос еще предстоит проработать. «Единственное, чего они действительно боятся, — это потерять возможность наслаждаться деньгами, которые они крадут у государства, чтобы тратить их за границей», — подчеркнул депутат.

Все участвовавшие в брифинге парламентарии подчеркнули, что ограничения не должны касаться простых граждан Грузии. Лишение их безвиза, по мнению депутатов, стало бы «подарком для пропаганды властей» и ударом по гражданскому обществу, которое продолжает добиваться евроинтеграции.

В принятом Европарламентом законопроекте указано, что Еврокомиссия должна применять приостановку безвизового режима в первую очередь к представителям власти, высокопоставленным чиновникам и военным, «минимизируя негативные последствия для населения страны в целом».