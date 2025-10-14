ХАМАС обещает найти решение

Палестинское радикальное движение ХАМАС считает, что тема разоружения бойцов в секторе Газа чрезмерно преувеличена и подлежит урегулированию. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.
«Разоружение — это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение», — отметил собеседник телеканала.
«Мы располагаем лишь простым оружием, эта (проблема) преувеличивается», — добавил он.
Ранее другой представитель ХАМАС в комментарии AFP исключил возможность сдачи оружия:
«Передача оружия исключена и не подлежит обсуждению».
Напомним, 13 октября на полях Международного саммита по установлению мира на Ближнем Востоке в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Турции, Катара и Египта подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.