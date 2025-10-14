Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник прокомментировал ситуацию с российской подводной лодкой «Новороссийск», которая ранее всплыла на поверхность у берегов Франции. Его заявление цитирует агентство Reuters.

О всплытии субмарины стало известно на прошлой неделе после публикации Объединенным командованием ВМС НАТО фотографии сопровождения лодки французским фрегатом. Позднее Министерство обороны Нидерландов уточнило, что нидерландский флот сопровождал «Новороссийск» и судно-буксир «Яков Гребельский» в Северном море, что фактически подтвердило буксировку подлодки.

Выступая в Словении, Рютте с иронией отозвался о произошедшем:

«Сейчас, по сути, в Средиземном море почти не осталось российских военно-морских сил. Есть только одна поломанная российская подводная лодка, которая, как кривая уточка, плывет домой с патрулирования», — сказал он.

Рютте также добавил: «Это уже не «Охота за «Красным октябрем», как в романе Тома Клэнси 1984 года. Сегодня это, скорее, охота на ближайшего механика».

В ответ на заявления генсека НАТО Черноморский флот России сообщил, что дизельная подводная лодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции в рамках «запланированного межфлотского транзита» после выполнения задач в Средиземном море, чтобы соблюсти правила судоходства в Ла-Манше.