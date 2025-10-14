USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

ХАМАС хочет помириться

02:00

Радикальное движение ХАМАС заявило о готовности открыть «новую страницу» в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.

«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», — сказал собеседник телеканала. Он добавил, что ХАМАС не намерен конфликтовать с ПНА, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас.

13 октября участники саммита по прекращению войны в Газе подписали в Шарм-эш-Шейхе соглашение о перемирии в секторе Газа. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Ранее ХАМАС передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также тела четырех из 28 погибших.

Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.

АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 388
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление обновлено 02:03
02:03 2187
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
01:54 785
Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 1797
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 5976
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 997
Российская армия нанесла удар по больнице
Российская армия нанесла удар по больнице обновлено 01:41; видео
01:41 1475
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 2218
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1962
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 1203
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 4248

