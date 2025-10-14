Под египетскими пирамидами обнаружили загадочные туннели

Под плато Гиза с помощью современных сенсорных приборов удалось выявить разветвленную сеть пещер и туннелей. Британский египтолог Эндрю Коллинз считает, что данная мощная подземная система служила базой для древнеегипетских мифов о загробном мире, известном как Дуат.

В материале для издания Science Коллинз рассказал, что вход в подземелья расположен в малоизвестной гробнице к западу от Великой пирамиды. Свою версию он подкрепляет ссылкой на записи британского консула Генри Солта, которому удалось исследовать эти пещеры еще в XIX веке.

По мнению египтолога, пирамиды вполне сознательно возвели над этой сетью, они должны были служить своеобразным «мостом» перехода в потусторонний мир для душ фараонов. Ученые установили, что пещеры возникли естественным путём, под действием воды. Но вполне вероятно, что люди в древности могли расширить их и приспособить для ритуальных нужд.

На данный момент доступ в эту зону ограничен властями Египта, и это мешает дальнейшим изысканиям. Коллинз высказал и еще одну смелую версию: в найденной сети туннелей может находиться «Зал летописей» - хранилище тайных знаний, которое упоминалось в разных преданиях.