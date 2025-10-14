USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Под египетскими пирамидами обнаружили загадочные туннели

02:10 437

Под плато Гиза с помощью современных сенсорных приборов удалось выявить разветвленную сеть пещер и туннелей. Британский египтолог Эндрю Коллинз считает, что данная мощная подземная система служила базой для древнеегипетских мифов о загробном мире, известном как Дуат.

В материале для издания Science Коллинз рассказал, что вход в подземелья расположен в малоизвестной гробнице к западу от Великой пирамиды. Свою версию он подкрепляет ссылкой на записи британского консула Генри Солта, которому удалось исследовать эти пещеры еще в XIX веке.

По мнению египтолога, пирамиды вполне сознательно возвели над этой сетью, они должны были служить своеобразным «мостом» перехода в потусторонний мир для душ фараонов. Ученые установили, что пещеры возникли естественным путём, под действием воды. Но вполне вероятно, что люди в древности могли расширить их и приспособить для ритуальных нужд.

На данный момент доступ в эту зону ограничен властями Египта, и это мешает дальнейшим изысканиям. Коллинз высказал и еще одну смелую версию: в найденной сети туннелей может находиться «Зал летописей» - хранилище тайных знаний, которое упоминалось в разных преданиях.

АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 389
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление обновлено 02:03
02:03 2188
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
01:54 785
Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 1797
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 5977
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 997
Российская армия нанесла удар по больнице
Российская армия нанесла удар по больнице обновлено 01:41; видео
01:41 1475
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 2219
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1962
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 1203
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 4248

ЭТО ВАЖНО

АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 389
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление
Сбежавший президент Мадагаскара сделал заявление обновлено 02:03
02:03 2188
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
Генсек НАТО высмеял подлодку «Новороссийск»
01:54 785
Пашинян напомнил Трампу
Пашинян напомнил Трампу ВИДЕО
00:51 1797
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Украине в Кракове обновлено 00:42
00:42 5977
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
Россия может превратиться из экспортера в импортера топлива
00:33 997
Российская армия нанесла удар по больнице
Российская армия нанесла удар по больнице обновлено 01:41; видео
01:41 1475
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
Появился Медведев и стал угрожать Трампу
13 октября 2025, 23:58 2219
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
Европа заявила о преимуществе Украины над Россией
13 октября 2025, 23:30 1962
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
НАТО о том, как Россия может отвлечь Запад от Китая
13 октября 2025, 22:47 1203
Массовые аресты и казни в Газе
Массовые аресты и казни в Газе
13 октября 2025, 22:36 4248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться