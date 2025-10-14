АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов

В связи с тем, что португалец был уволен значительно раньше срока, предполагаемого в контракте, азербайджанская сторона должна была выплатить тренеру неустойку.

Напомним, в июне 2024 года с Сантушем почему-то был подписан весьма долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Хотя вполне можно для начала проверить португальца, заключив с ним соглашение на один цикл.

Эта ошибка дорого обошлась АФФА. По информации Azerisport, после увольнения Сантуш получил от Азербайджана около 2 млн евро (примерно 4 млн манатов).

Португалец был уволен после безвольной игры и поражения со счетом 0:5 от Исландии в сентябре. Сейчас команду возглавляет Айхан Аббасов.