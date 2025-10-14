Азербайджан против Сербии, Украина против Англии

Сегодня в Батуми завершится командный чемпионат Европы по шахматам.
Перед заключительным туром сборные Украины и Азербайджана имеют по 13 очков, но у украинцев чуть лучше дополнительный показатель. Все решится в последний игровой день, когда сборная Азербайджана сыграет с Сербией, а Украина - с Англией.
Интриги добавляет то, что у Сербии и Англии по 11 очков, и они продолжают борьбу за медали, а значит, будут биться в 9-м туре до конца.
Тур стартует в 12:00.
Составы на матч Азербайджан - Сербия
Шахрияр Мамедъяров (2742) - Алексей Сарана (2661)
Рауф Мамедов (2655) - Александар Инджич (2618)
Эльтадж Сафарли (2630) - Велимир Ивич (2628)
Айдын Сулейманлы (2614) - Роберт Маркус (2535).
Сборная Азербайджана, капитаном которой является Теймур Раджабов, на этом чемпионате обыграла Словакию (3:1), Польшу (2,5:1,5), Армению (2,5:1,5), Венгрию (3:1) и Украину (2,5:1,5). Также были ничьи с Чехией, Нидерландами и Грецией.
Сборная Азербайджана ранее трижды выигрывала чемпионаты Европы - в 2009, 2013 и 2017-м годах. Мужская сборная Украины становилась чемпионом Европы лишь раз - в 2021-м.
Женская сборная Азербайджана перед последним туром имеет 10 очков и занимает 6-е место. Сегодня наша команда сыграет с лидирующей Польшей. Шансы на медали азербайджанские шахматистки уже потеряли.