Азербайджан против Сербии, Украина против Англии

Перед заключительным туром сборные Украины и Азербайджана имеют по 13 очков, но у украинцев чуть лучше дополнительный показатель. Все решится в последний игровой день, когда сборная Азербайджана сыграет с Сербией, а Украина - с Англией.

Интриги добавляет то, что у Сербии и Англии по 11 очков, и они продолжают борьбу за медали, а значит, будут биться в 9-м туре до конца.