Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Азербайджан против Сербии, Украина против Англии

Кто станет чемпионом Европы?
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:31 327

Сегодня в Батуми завершится командный чемпионат Европы по шахматам.

Перед заключительным туром сборные Украины и Азербайджана имеют по 13 очков, но у украинцев чуть лучше дополнительный показатель. Все решится в последний игровой день, когда сборная Азербайджана сыграет с Сербией, а Украина - с Англией.

Интриги добавляет то, что у Сербии и Англии по 11 очков, и они продолжают борьбу за медали, а значит, будут биться в 9-м туре до конца.

Тур стартует в 12:00.

Составы на матч Азербайджан - Сербия

Шахрияр Мамедъяров (2742) - Алексей Сарана (2661)

Рауф Мамедов (2655) - Александар Инджич (2618)

Эльтадж Сафарли (2630) - Велимир Ивич (2628)

Айдын Сулейманлы (2614) - Роберт Маркус (2535).

Сборная Азербайджана, капитаном которой является Теймур Раджабов, на этом чемпионате обыграла Словакию (3:1), Польшу (2,5:1,5), Армению (2,5:1,5), Венгрию (3:1) и Украину (2,5:1,5). Также были ничьи с Чехией, Нидерландами и Грецией.

Сборная Азербайджана ранее трижды выигрывала чемпионаты Европы - в 2009, 2013 и 2017-м годах. Мужская сборная Украины становилась чемпионом Европы лишь раз - в 2021-м.

Женская сборная Азербайджана перед последним туром имеет 10 очков и занимает 6-е место. Сегодня наша команда сыграет с лидирующей Польшей. Шансы на медали азербайджанские шахматистки уже потеряли.

Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 155
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 737
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 4347
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 335
В США арестовывают протестующих
В США арестовывают протестующих объектив haqqin.az
03:52 255
Так уже было, и в результате ничего не было
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел - Ближний Восток
03:27 423
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
13 октября 2025, 16:44 4308
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
13 октября 2025, 16:18 3348
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
13 октября 2025, 21:43 5451
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 14617
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 1022

