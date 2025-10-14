Так уже было, и в результате ничего не было

«Мы располагаем лишь простым оружием, эта (проблема) преувеличивается», — заявил представитель движения телеканалу Al Arabiya сразу же после завершения саммита мира в Шарм-эш-Шейхе. Ранее другой представитель ХАМАС в комментарии AFP исключил возможность сдачи оружия: «Передача оружия исключена и не подлежит обсуждению». * * * Это был исторический день. Благодаря усилиям президента Соединенных Штатов и посредникам из арабских стран, в том числе Катара, было достигнуто соглашение о трёхэтапном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Сначала стороны останавливают боевые действия, затем происходит освобождение всех израильтян, удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение палестинцев, удерживаемых в Израиле. Израиль уходит из Газы, начинается процесс восстановления, который займет от трех до пяти лет. Это день был 15 января 2025 года, президента США звали Джо Байден. До освобождения заложников, тогда речь о 33 израильтянах, дело не дошло. Уже в марте боевые действия возобновились с новым ожесточением.

Понятно, что премьер Нетаньяху ждал прихода в Белый дом куда более благосклонного к нему Дональда Трампа, и шансов на реализацию тогдашнего соглашения о прекращении огня не было. Нынче удалось больше, заложники на свободе, Израиль празднует и называет Трампа своим героем на века. По этому поводу устроены пышные дипломатические торжества. Но чему упомянутый случай учит, так сдержанности в ожиданиях. И заявления именинника, американского президента, о том, что война окончена, явно преждевременны. Можно напомнить и еще более яркий эпизод мирного урегулирования на Ближнем востоке, который был увенчан вручением Нобелевской премии: в 1994 году ее удостоились премьер Ицхак Рабин, глава МИД Шимон Перес и лидер Палестины Ясир Арафат за заключение «Соглашения «Осло». Сильно поторопились. После освобождения заложников предстоит новый этап «мирного плана Трампа»: демилитаризация и дерадикализация Газы. ХАМАС должен каким-то образом разоружиться, но с какой стати он будет это делать? Если из сектора уходит ЦАХАЛ, других сил, кроме ХАМАС и какого-нибудь «Исламского джихада» там не окажется. О появлении хамасовских патрулей в освобожденных от израильтян районах Газы уже сообщают медиа.