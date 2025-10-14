Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана

Трёхсторонняя встреча в Баку с участием представителей правительств и руководителей государственных компаний Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, посвящённая вопросам развития международного транспортного и энергетического коридора «Север–Юг», к существенным результатам не привела. Мероприятие больше напоминало встречу соседей, не испытывающих особого удовольствия от общения, но вынужденных продолжать контакты из-за геополитической и инфраструктурной взаимозависимости. Каждая из сторон сосредоточилась на собственных интересах, избирательно оперируя статистикой, обращаясь к прошлому опыту и проявляя осторожность при обсуждении перспектив совместного будущего. Несмотря на то, что в Баку были озвучены конкретные параметры реализации западной ветви международного транспортного коридора «Север-Юг» — запуск с 1 января 2028 года при ожидаемом объёме перевозок в 5 миллионов тонн в год и с последующим увеличением к 2030 году до 15 миллионов тонн — остро встал вопрос о гарантированной загрузке маршрута.

Иранская сторона, в частности, министр дорог и городского развития Фарзан Садыг, акцентировала внимание на необходимости документального подтверждения намерений сторон использовать данный маршрут. По ее мнению, соответствующая программа, предусматривающая годовую загрузку МТК «Север-Юг» в объёме не менее 15 миллионов тонн, должна быть утверждена на уровне высшего руководства Исламской Републики Иран, Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Этот акцент Тегерана можно расценивать, как попытку формализовать экономические обязательства партнёров еще до начала строительства, что, в свою очередь, может затянуть реализацию проекта, который, к слову, обсуждается уже три десятилетия. Иран, завершивший строительство 164-километрового железнодорожного участка Казвин-Решт, отказывается финансировать более сложный в инженерном и финансовом отношении отрезок Решт-Астара протяжённостью 163 километра. Российская Федерация, заинтересованная в обеспечении устойчивого экспортного маршрута в направлении Персидского залива, взяла на себя обязательства по выкупу под строительство земельных участков на территории Ирана. На сегодняшний день выкуплено около 80 километров, остальные площади должны быть оформлены к апрелю 2026 года. Общий объём инвестиций с российской стороны может превысить 1 миллиард евро. При этом к финансированию планируется привлечь российские финансово-кредитные учреждения, включая банк ВТБ.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, в настоящее время ведётся рекогносцировка местности и дистанционные исследования по планируемому иранскому участку коридора. Он также подчеркнул необходимость развития мультимодальных перевозок на западной ветке маршрута «Север-Юг», отметив важность формирования системы обратной загрузки транспортного потока для повышения экономической эффективности проекта. Азербайджан придерживается прагматичной позиции: национальный железнодорожный оператор ADY занимается модернизацией собственной железнодорожной инфраструктуры без привлечения российских ресурсов, действуя в интересах национальной транспортной стратегии. В случае успешной реализации проекта МТК «Север-Юг» страна сможет обеспечить высокоэффективный транзитный поток и укрепить в регионе свой статус логистического хаба. Однако ключевым и одновременно наименее прояснённым вопросом остаётся создание энергетического коридора "Север-Юг" с помощью синхронизации энергосистем трёх стран - инициатива, которая обсуждается с 2005 года. В мае 2018-го российский Системный оператор Единой энергетической системы сообщил о планах согласования технического задания на разработку технико-экономического обоснования интеграции энергосетей, а также об обмене информацией по объёмам, графикам и тарифным условиям возможных поставок электроэнергии из ЕЭС России в Иран через территорию Азербайджана.

В декабре 2019 года страны подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования проекта, работу над которым выполнял иранский Центр исследований энергосистем Monenco Iran Consulting Engineers. Процесс был приостановлен в связи с пандемией COVID-19, а в декабре 2022 года переговоры возобновились. Однако для продолжения работы требуются дополнительные исследования со стороны ОАО «Азерэнержи». Согласно позиции Министерства энергетики Российской Федерации, энергетическая система Азербайджана способна выдерживать передачу в Иран до 200 мегаватт мощности с возможным последующим увеличением до 400 мегаватт. Однако в Баку на сей счет выражают определенный скепсис - местные специалисты настаивают на продолжении экспертных изысканий. Как пояснили азербайджанские эксперты, для устойчивой межсистемной передачи электроэнергии требуется синхронизация частоты генерации и надёжная инфраструктура управления потоками. Но если между Азербайджаном и Грузией уже функционируют трёхфазные генераторы и синхронизирующие подстанции, которые регулируют параметры постоянного тока, то с Ираном такая система отсутствует. В этой связи, дабы не подвергать риску национальные энергосистемы, необходимо уточнить технические условия синхронизации.