Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана

Трёхсторонняя встреча в Баку с участием представителей правительств и руководителей государственных компаний Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, посвящённая вопросам развития международного транспортного и энергетического коридора «Север–Юг», к существенным результатам не привела. Мероприятие больше напоминало встречу соседей, не испытывающих особого удовольствия от общения, но вынужденных продолжать контакты из-за геополитической и инфраструктурной взаимозависимости.
Каждая из сторон сосредоточилась на собственных интересах, избирательно оперируя статистикой, обращаясь к прошлому опыту и проявляя осторожность при обсуждении перспектив совместного будущего. Несмотря на то, что в Баку были озвучены конкретные параметры реализации западной ветви международного транспортного коридора «Север-Юг» — запуск с 1 января 2028 года при ожидаемом объёме перевозок в 5 миллионов тонн в год и с последующим увеличением к 2030 году до 15 миллионов тонн — остро встал вопрос о гарантированной загрузке маршрута.
Иранская сторона, в частности, министр дорог и городского развития Фарзан Садыг, акцентировала внимание на необходимости документального подтверждения намерений сторон использовать данный маршрут. По ее мнению, соответствующая программа, предусматривающая годовую загрузку МТК «Север-Юг» в объёме не менее 15 миллионов тонн, должна быть утверждена на уровне высшего руководства Исламской Републики Иран, Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Этот акцент Тегерана можно расценивать, как попытку формализовать экономические обязательства партнёров еще до начала строительства, что, в свою очередь, может затянуть реализацию проекта, который, к слову, обсуждается уже три десятилетия.
Иран, завершивший строительство 164-километрового железнодорожного участка Казвин-Решт, отказывается финансировать более сложный в инженерном и финансовом отношении отрезок Решт-Астара протяжённостью 163 километра.
Российская Федерация, заинтересованная в обеспечении устойчивого экспортного маршрута в направлении Персидского залива, взяла на себя обязательства по выкупу под строительство земельных участков на территории Ирана. На сегодняшний день выкуплено около 80 километров, остальные площади должны быть оформлены к апрелю 2026 года. Общий объём инвестиций с российской стороны может превысить 1 миллиард евро. При этом к финансированию планируется привлечь российские финансово-кредитные учреждения, включая банк ВТБ.
По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, в настоящее время ведётся рекогносцировка местности и дистанционные исследования по планируемому иранскому участку коридора. Он также подчеркнул необходимость развития мультимодальных перевозок на западной ветке маршрута «Север-Юг», отметив важность формирования системы обратной загрузки транспортного потока для повышения экономической эффективности проекта.
Азербайджан придерживается прагматичной позиции: национальный железнодорожный оператор ADY занимается модернизацией собственной железнодорожной инфраструктуры без привлечения российских ресурсов, действуя в интересах национальной транспортной стратегии. В случае успешной реализации проекта МТК «Север-Юг» страна сможет обеспечить высокоэффективный транзитный поток и укрепить в регионе свой статус логистического хаба.
Однако ключевым и одновременно наименее прояснённым вопросом остаётся создание энергетического коридора "Север-Юг" с помощью синхронизации энергосистем трёх стран - инициатива, которая обсуждается с 2005 года. В мае 2018-го российский Системный оператор Единой энергетической системы сообщил о планах согласования технического задания на разработку технико-экономического обоснования интеграции энергосетей, а также об обмене информацией по объёмам, графикам и тарифным условиям возможных поставок электроэнергии из ЕЭС России в Иран через территорию Азербайджана.
В декабре 2019 года страны подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования проекта, работу над которым выполнял иранский Центр исследований энергосистем Monenco Iran Consulting Engineers. Процесс был приостановлен в связи с пандемией COVID-19, а в декабре 2022 года переговоры возобновились. Однако для продолжения работы требуются дополнительные исследования со стороны ОАО «Азерэнержи».
Согласно позиции Министерства энергетики Российской Федерации, энергетическая система Азербайджана способна выдерживать передачу в Иран до 200 мегаватт мощности с возможным последующим увеличением до 400 мегаватт.
Однако в Баку на сей счет выражают определенный скепсис - местные специалисты настаивают на продолжении экспертных изысканий. Как пояснили азербайджанские эксперты, для устойчивой межсистемной передачи электроэнергии требуется синхронизация частоты генерации и надёжная инфраструктура управления потоками. Но если между Азербайджаном и Грузией уже функционируют трёхфазные генераторы и синхронизирующие подстанции, которые регулируют параметры постоянного тока, то с Ираном такая система отсутствует. В этой связи, дабы не подвергать риску национальные энергосистемы, необходимо уточнить технические условия синхронизации.
Таким образом, проект энергетической интеграции, даже несмотря на продолжающуюся практику сезонного энергообмена между странами, может повторить судьбу «долгостроя».
Дополнительной сложностью остаётся международно-санкционный режим в отношении Российской Федерации и Ирана, затрудняющий межгосударственное сотрудничество в сфере высокотехнологичной энергетической инфраструктуры и доступа к международному финансированию.
Азербайджан, участвуя в обсуждениях по развитию как транспортного, так и энергетического коридора, действует, прежде всего, исходя из собственных национальных интересов, оценивая потенциальную выгоду с позиций геоэкономики, региональной безопасности и диверсификации внешнеэкономических связей.