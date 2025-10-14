USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

В США арестовывают протестующих

Антананариву (Мадагаскар). Солдаты элитного военного подразделения перешли на сторону протестующих

Чаман (Пакистан). Афганские беженцы ждут возвращения домой на пограничном переходе, который был закрыт после перестрелки между афганскими и пакистанскими силами безопасности

Сидней (Австралия). Пропалестинские демонстранты с плакатами убитых в Газе журналистов собрались в Гайд-парке после того, как суд запретил им проводить демонстрацию у Сиднейского оперного театра

Чикаго (США). Задержание протестующего во время демонстрации возле центра содержания нелегальных мигрантов

Газа (Палестина). Палестинцы возвращаются к руинам после прекращения огня

Ибица (Испания).  Из-за шторма объявлен оранжевый уровень опасности

Обидза (Польша). Традиционный парад «редык» в честь возвращения овец с горных пастбищ

Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 155
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 739
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 4347
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 337
В США арестовывают протестующих
В США арестовывают протестующих объектив haqqin.az
03:52 257
Так уже было, и в результате ничего не было
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел - Ближний Восток
03:27 424
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
13 октября 2025, 16:44 4308
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
13 октября 2025, 16:18 3349
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
13 октября 2025, 21:43 5452
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 14617
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 1024

