В США арестовывают протестующих

Антананариву (Мадагаскар). Солдаты элитного военного подразделения перешли на сторону протестующих
Чаман (Пакистан). Афганские беженцы ждут возвращения домой на пограничном переходе, который был закрыт после перестрелки между афганскими и пакистанскими силами безопасности
Сидней (Австралия). Пропалестинские демонстранты с плакатами убитых в Газе журналистов собрались в Гайд-парке после того, как суд запретил им проводить демонстрацию у Сиднейского оперного театра
Чикаго (США). Задержание протестующего во время демонстрации возле центра содержания нелегальных мигрантов
Газа (Палестина). Палестинцы возвращаются к руинам после прекращения огня
Ибица (Испания). Из-за шторма объявлен оранжевый уровень опасности
Обидза (Польша). Традиционный парад «редык» в честь возвращения овец с горных пастбищ