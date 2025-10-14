USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Радость со слезами на глазах

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:00 337

Тель-Авив (Израиль). Президент США Дональд Трамп в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встречается с родственниками заложников ХАМАС в израильском парламенте

Амстердам (Нидерланды). Антимигрантский марш

Хан-Юнис (Палестина). Жители Палестины встречают освобожденных Израилем соотечественников

Тель-Авив (Израиль). Радость после освобождения израильских заложников

Каракас (Венесуэла). День сопротивления коренных народов

Портленд (США). Задержание протестующего возле здания иммиграционной и таможенной полиции

Пхеньян (Севеная Корея). Ким Чен Ын выступает на митинге по случаю празднования 80-летия Трудовой партии Кореи

Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 155
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 739
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 4347
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 338
В США арестовывают протестующих
В США арестовывают протестующих объектив haqqin.az
03:52 257
Так уже было, и в результате ничего не было
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел - Ближний Восток
03:27 424
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
13 октября 2025, 16:44 4308
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
13 октября 2025, 16:18 3349
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
13 октября 2025, 21:43 5452
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 14618
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 1025

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 155
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 739
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 4347
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 338
В США арестовывают протестующих
В США арестовывают протестующих объектив haqqin.az
03:52 257
Так уже было, и в результате ничего не было
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел - Ближний Восток
03:27 424
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
13 октября 2025, 16:44 4308
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
13 октября 2025, 16:18 3349
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
13 октября 2025, 21:43 5452
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08 14618
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
АФФА заплатила за свою ошибку 4 млн манатов
02:28 1025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться