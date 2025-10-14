Радость со слезами на глазах

Тель-Авив (Израиль). Президент США Дональд Трамп в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встречается с родственниками заложников ХАМАС в израильском парламенте
Амстердам (Нидерланды). Антимигрантский марш
Хан-Юнис (Палестина). Жители Палестины встречают освобожденных Израилем соотечественников
Тель-Авив (Израиль). Радость после освобождения израильских заложников
Каракас (Венесуэла). День сопротивления коренных народов
Портленд (США). Задержание протестующего возле здания иммиграционной и таможенной полиции
Пхеньян (Севеная Корея). Ким Чен Ын выступает на митинге по случаю празднования 80-летия Трудовой партии Кореи