Азербайджан завоевал семь медалей в Перу

В заключительный день азербайджанские спортсмены завоевали еще две медали. Мурад Фатиев (90 кг) стал серебряным призером. На пути к финалу он победил соперников из Бразилии, Сербии и Италии. В схватке за золото Мурад уступил бразильцу Рафаэлю Мачедо.

В весовой категории свыше 100 кг Кенан Насибов стал бронзовым призером. В решающем поединке он одолел киприота Гианниса Антониу.