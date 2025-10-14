USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Азербайджан завоевал семь медалей в Перу

Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:27 155

В столице Перу Лиме завершился турнир Гран-при по дзюдо.

В заключительный день азербайджанские спортсмены завоевали еще две медали. Мурад Фатиев (90 кг) стал серебряным призером. На пути к финалу он победил соперников из Бразилии, Сербии и Италии. В схватке за золото Мурад уступил бразильцу Рафаэлю Мачедо.

В весовой категории свыше 100 кг Кенан Насибов стал бронзовым призером. В решающем поединке он одолел киприота Гианниса Антониу.

После неудачного выступления Хидаята Гейдарова, проигравшего в первом же поединке, не порадовал и другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг). После побед над соперниками из Сербии и Франции он в полуфинале проиграл будущему победителю турнира бразильцу Джовани Феррейре, а в поединке за бронзу оказался слабее еще и оппонента из Швейцарии. 

Сборная Азербайджана завершила выступление в Перу с семью медалями. В нашем активе два серебра и пять бронзовых наград. В предыдущие дни медали завоевали: серебро - Ахмед Юсифов (60 кг), бронза - Кенуль Алиева (48 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Рашад Йелкиев (66 кг) и Омар Раджабли (81 кг).

Из Лимы сборная Азербайджана отправится в мексиканскую Гвадалахару, где с 17 по 19 октября пройдет еще один турнир Гран-при.

02:28 1026

