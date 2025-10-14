Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну

«Думаю, что да», — сказал Трамп. Президент США после короткого ответа на этот вопрос поблагодарил и попрощался с прессой.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома сказал во время общения со СМИ на борту самолета Air Force One.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что поедет в Вашингтон 17 октября по приглашению Дональда Трампа. По словам Зеленского, украинская делегация уже отправилась в США, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу его офиса Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трампа также спросили, могут ли некоторые мировые лидеры, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, помочь в войне между Россией и Украиной. В ответ он отметил: «Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Об Украине я не могу сказать. Но его (Эрдогана) уважает Путин. И он мой друг». «Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — добавил Трамп.

В этом году Трамп и Зеленский дважды встречались в Вашингтоне: первые переговоры 28 февраля закончились перепалкой и отъездом украинской делегации; следующая встреча 18 августа проходила вместе с переговорами с европейскими лидерами после того, как прошел саммит Трампа и Владимира Путина на Аляске. 23 сентября американский и украинский президенты контактировали в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. 11 и 12 октября Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора. После этого американский лидер не исключил ультиматум России: если война в Украине не остановится, Соединенные Штаты могут предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км.