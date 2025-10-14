USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Мадуро назвал «ведьмой» свою противницу

09:03

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «демонической ведьмой» главу оппозиции Марию Корину Мачадо, получившую ранее Нобелевскую премию мира, сообщает журнал Newsweek.

Мария Корина Мачадо

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее «демонической ведьмой» спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — говорится в материале.

По сообщению издания El Universal, Мадуро утверждает, что лауреата премии «отвергают 90% населения». Мадуро отметил, что народ Венесуэлы готов защищать свою страну «от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством».

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 10 октября. До этого лидер венесуэльской оппозиции более 20 лет выступала против предыдущего президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Как пояснил Нобелевский комитет, награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00
В США арестовывают протестующих
В США арестовывают протестующих объектив haqqin.az
03:52
Так уже было, и в результате ничего не было
Так уже было, и в результате ничего не было кипящий котел - Ближний Восток
03:27
Освободят ли «палестинского Манделу»?
Освободят ли «палестинского Манделу»? главный вопрос
13 октября 2025, 16:44
А ведь Трамп ее заслужил!..
А ведь Трамп ее заслужил!.. важная тема; все еще актуально
13 октября 2025, 16:18
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» обновлено 21:43; видео
13 октября 2025, 21:43
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» обновлено 20:08
13 октября 2025, 20:08

