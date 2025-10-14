Мадуро назвал «ведьмой» свою противницу

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее «демонической ведьмой» спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — говорится в материале.

По сообщению издания El Universal, Мадуро утверждает, что лауреата премии «отвергают 90% населения». Мадуро отметил, что народ Венесуэлы готов защищать свою страну «от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством».

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 10 октября. До этого лидер венесуэльской оппозиции более 20 лет выступала против предыдущего президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Как пояснил Нобелевский комитет, награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».