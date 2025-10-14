USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Китай будет «бороться до конца»

10:03 696

Позиция Пекина по вопросу торговой войны с Вашингтоном остается неизменной, сообщили в Министерстве коммерции страны.

«Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — сообщил AFP представитель ведомства, но назвал действия США «неправильным способом взаимодействия». Чиновник отметил, что Соединенные Штаты не могут одновременно призывать к диалогу и угрожать введением новых ограничений.

В настоящее время китайские товары облагаются американскими пошлинами в размере 30%, Китай применяет встречные десятипроцентные пошлины.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных 100-процентных пошлинах для Пекина с 1 ноября и экспортном контроле критически важного программного обеспечения. Этот шаг стал ответом на новые экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы и магниты, которые в том числе применяются в производстве вооружений и сфере высоких технологий.

Представитель китайского Министерства коммерции указал, что контроль за экспортом редкоземельных элементов является «законной мерой по совершенствованию национальной системы регулирования» и направлен «на защиту национальной и международной безопасности». Ранее ведомство назвало новые американские пошлины типичным примером «двойных стандартов».

Новый виток торговой эскалации между США и Китаем произошел в преддверии готовящейся встречи двух лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Несмотря на это, в Вашингтоне выразили уверенность, что переговоры состоятся, сам Трамп ранее тоже говорил, что не намерен отменять саммит с Си Цзиньпином.

В воскресенье, 12 октября, глава Белого дома немного смягчил позицию, заявив, что «все будет в порядке» и что США хотят «помочь Китаю, а не навредить ему».

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал с главой Минфина Скоттом Бессентом и другими представителями администрации, как послать сигнал о желании США снизить торговую напряженность с Китаем.

