Золото и серебро растут не по дням, а по часам

Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 3,91% и поднялись до $52,4 за унцию, свидетельствуют данные торгов. Выше отметки $52 цена унции серебра также поднялась впервые в истории.

Цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические максимумы. На торгах во вторник, 14 октября, котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 1,2% и на пике достигли $4182,4 за унцию впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на 08:14 по Баку.

Драгоценные металлы подорожали до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас.

С начала года фьючерсы на золото выросли более чем на 55%, а серебро — более чем на 70%. В условиях политических и экономических потрясений золото становится активом-убежищем для инвесторов. Рост цен на золото был обусловлен покупками со стороны центральных банков, увеличением активов в биржевых фондах и снижением процентных ставок ФРС. Спросу на активы-убежища также способствовали торговые конфликты между США и Китаем, угрозы потери независимости ФРС и приостановка работы правительства США (шатдаун).

В Bank of America ожидают дальнейшего роста цен на оба металла в следующем году. Аналитики повысили прогноз по цене золота до $5000 за унцию на 2026 год. Прогноз средней цены на следующий год — $4400 за унцию. Ожидания аналитиков по серебру составляют $65 и $56,25 за унцию соответственно.