Байден хвалит Трампа. Не забыл и про себя

«Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни», — написал экс-президент в соцсети X.

Байден отметил, что путь к соглашению «был нелегким», и напомнил об усилиях его администрации, которая «неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны». Теперь, подчеркнул бывший американский лидер, Ближний Восток «встал на путь мира». Он также выразил надежду, что этот мир будет прочным и «обеспечит будущее для израильтян и палестинцев».

Накануне президенты США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Глава Белого дома охарактеризовал это событие как «больше, чем просто конец войны в Газе», и «новое начало для всего Ближнего Востока». В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта». «Мы признаем, что Ближний Восток не может вынести постоянного цикла затяжных военных действий, зашедших в тупик переговоров или фрагментарного, неполного или избирательного применения успешно согласованных условий [соглашения о перемирии]», — заявили они. Лидеры также заверили, что прочный мир будет таким, при котором «как палестинцы, так и израильтяне смогут процветать, обеспечивая защиту своих основных прав человека, гарантию своей безопасности и уважение своего достоинства».