Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Байден хвалит Трампа. Не забыл и про себя

10:09 1007

Бывший президент США Джо Байден «высоко оценивает» усилия нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и его команды по достижению окончательного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

«Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни», — написал экс-президент в соцсети X.

Байден отметил, что путь к соглашению «был нелегким», и напомнил об усилиях его администрации, которая «неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны». Теперь, подчеркнул бывший американский лидер, Ближний Восток «встал на путь мира». Он также выразил надежду, что этот мир будет прочным и «обеспечит будущее для израильтян и палестинцев».

Накануне президенты США, Египта и Турции — Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Глава Белого дома охарактеризовал это событие как «больше, чем просто конец войны в Газе», и «новое начало для всего Ближнего Востока». В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта». «Мы признаем, что Ближний Восток не может вынести постоянного цикла затяжных военных действий, зашедших в тупик переговоров или фрагментарного, неполного или избирательного применения успешно согласованных условий [соглашения о перемирии]», — заявили они. Лидеры также заверили, что прочный мир будет таким, при котором «как палестинцы, так и израильтяне смогут процветать, обеспечивая защиту своих основных прав человека, гарантию своей безопасности и уважение своего достоинства».

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1425
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6781
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2033
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5451
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17793
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 996
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 1996
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2272
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7645
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5399
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3897

