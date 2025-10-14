Нужно ли голодать для быстрого похудения?

Для быстрого снижения веса голодание считается неправильным методом. Хотя строгое ограничение калорийности (очень низкокалорийные диеты) приводит к краткосрочной потере веса, их долгосрочные результаты неблагоприятны и увеличивают риски для здоровья. Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют здоровую потерю веса примерно на 0,5–1 кг в неделю, поскольку снижающийся при таком темпе вес с большей вероятностью сохранится.

Э.Мамедов отметил, что худеющие на низкокалорийных диетах наряду с жиром теряют и мышечную массу. Это увеличивает риск «йо-йо» (возврата сброшенного веса) и затрудняет последующие попытки похудения. При этом потеря веса увеличивает риск образования желчных камней ввиду повышения уровня холестерина в желчи и нарушения опорожнения желчного пузыря. Это особенно заметно у придерживающихся очень низкокалорийных диет или перенесших бариатрические операции.

По словам эксперта, исследования Национального института диабета, заболеваний системы пищеварения и почек США (NIDDK) доказывают, что быстрая потеря веса увеличивает риск образования желчных камней.

Специалист Минздрава заявил, что дефицит питательных веществ и строгие ограничения в диете могут привести к дефициту витаминов и минералов, быстрой утомляемости, проблемам со здоровьем и другим осложнениям.

«Использование очень низкокалорийных диет без клинического наблюдения не рекомендуется. Желательно снижать вес медленно и постепенно, по 0,5–1 кг в неделю. Такой результат всегда более устойчив и не оказывает негативного влияния на здоровье. Плановое питание, реалистичные цели, контроль порций, ежедневные физические упражнения, борьба со стрессом и здоровый сон — все это в совокупности может привести к более успешному результату», - сказал Э.Мамедов.

Он добавил, что в этом случае выбор качественной пищи, несомненно, является абсолютным требованием: предпочтение следует отдавать цельнозерновым продуктам, бобовым, овощам и фруктам, орехам и белковым продуктам.

В заключение Э.Мамедов отметил, что быстрое похудение посредством голодания не является ни безопасным, ни устойчивым, поскольку научно доказанные и основанные на медицинских данных исследования показывают, что именно постепенное и плановое похудение оказывается куда более эффективно.