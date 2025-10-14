Не демонстрация власти, а пример служения

Предисловие редакции haqqin.az Мы предлагаем вниманию наших читателей авторскую журналистскую пробу пера сотрудницы пресс-службы Исполнительной власти города Баку. Этот текст написан человеком, ежедневно наблюдающим за работой государственных структур изнутри. Но именно такая перспектива — честная, личная, но в то же время глубокая — и делает материал ценным. Автор не претендует на аналитическое обобщение, но искренне делится своими наблюдениями и размышлениями о роли президента Азербайджана и его семьи в развитии государства. * * *

С 2024 года я являюсь государственной служащей — сотрудницей пресс-службы Исполнительной власти города Баку. До начала своей работы в госструктурах я, как и многие, воспринимала деятельность главы нашего государства, основываясь на новостях и публикациях в социальных сетях. Это было поверхностное, наблюдательское восприятие, не позволявшее понять в полной мере масштаб происходящих в стране процессов. Работа в исполнительной власти открыла для меня другую сторону — живую, глубокую, системную. За это время я все больше убеждаюсь: деятельность президента Ильхама Алиева — не просто политическое руководство, а многослойная, последовательная работа на благо государства, направленная как на сегодняшнее развитие, так и на стратегическую перспективу.

Мой текст — это личные размышления, а не политическая декларация. Я понимаю, что к публикациям государственных служащих могут относиться настороженно и даже с недоверием. И тем не менее тешу себя надеждой, что мой взгляд будет воспринят с доверием и пониманием. Чтобы лучше осмыслить роль Ильхама Алиева в современной истории, я провела небольшое сравнение с другими мировыми лидерами. И, признаюсь, разница по многим параметрам — особенно в интеллектуальной глубине, стратегическом мышлении и достижениях — оказалась колоссальной в пользу нашего президента. Однако сравнение с другими я оставлю за скобками, поскольку куда важнее для меня увидеть путь, пройденный внутри нашей страны, и ту преемственность, которая стала ключом к ее стабильности и развитию. Невозможно говорить о президенте Ильхаме Алиеве без упоминания его отца — общенационального лидера Гейдара Алиева, который является не просто исторической фигурой, а основой современной государственности Азербайджанской Республики. Его стиль был одновременно и харизматичным, и жестким, который в очень непростое время был направлен на укрепление основ независимости нашей страны. Ильхам Алиев стал преемником своего отца, но не в его тени, а на прочном фундаменте, созданным Гейдаром Алиевым. Он стал подлинным лидером нового времени - выдержанным, рациональным, дальновидным. Ильхам Алиев на практике доказал: там, где раньше требовались харизма и сила слова, сегодня важны системность, холодный, беспристрастный ум и политическая устойчивость.

Особенно запомнилось мне одно из высказываний Ильхама Алиева, сделанное в 2007 году: «Сегодня нет такой сферы в Азербайджане, где не наблюдался бы прогресс, где бы не велась работа или не существовало бы плана по развитию... Азербайджан войдет в число развитых государств. Я в это верю». С тех пор прошло восемнадцать лет. И эти слова не остались обещанием — они стали реальностью. Восстановлена территориальная целостность страны, освобожден Карабах, как никогда ранее крепок международный авторитет Азербайджана. И все это я воспринимаю с гордостью. И как гражданка, и как государственная служащая. Но есть и еще один, часто недооцениваемый аспект - роль семьи главы нашего государства. В политике мы привыкли говорить о должностях и статусах, но часто забываем, что за каждым руководителем стоит человеческая история. Образ семьи президента — это не просто строка в биографии, а важнейшая часть национального имиджа. Ильхам Алиев и первая вице-президент Мехрибан Алиева не только супруги, но и партнеры, формирующие современный облик Азербайджана как внутри страны, так и за ее пределами. Их отношения — это на редкость гармоничное сочетание уважения, достоинства и осознания общей миссии. В медийном пространстве образ четы Алиевых всегда благороден, сдержан, но не холоден, не отстранен. Он открыт, но без показного блеска. На мой взгляд, это крайне редкое для нашего времени сочетание душевной искренности и политической уравновешенности.