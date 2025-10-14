Итоги встречи Мустафаева, Оверчука и Садег

Накануне в Баку состоялась трехсторонняя встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег, по итогам которой было принято коммюнике.

В документе отмечается, что декларация президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года, а также Совместная декларация от 1 ноября 2017 года сыграли ключевую роль в укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, развитии безопасных и надежных транспортных коридоров и энергетических проектов, способствующих экономическому росту региона.

На встрече была подчеркнута важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона, также отмечена значимость ускорения проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций, и в этой связи синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Север-Юг» на соответствующих территориях стран. Подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий. Достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по автомобильным перевозкам, состоящей из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

Было подчеркнуто подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора «Север-Юг».

В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста Агбенд-Келале через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трехсторонних связей, необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.

Стороны сочли целесообразным продолжение обсуждений на техническом уровне проекта соединения электрических сетей между Азербайджаном, Ираном и Россией, достигнута договоренность о проведении совместного осмотра на местах важных инфраструктурных проектов международного транспортного коридора «Север-Юг» 14 октября 2025 года.