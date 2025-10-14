USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Итоги встречи Мустафаева, Оверчука и Садег

10:32 741

Накануне в Баку состоялась трехсторонняя встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег, по итогам которой было принято коммюнике.

В документе отмечается, что декларация президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года, а также Совместная декларация от 1 ноября 2017 года сыграли ключевую роль в укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, развитии безопасных и надежных транспортных коридоров и энергетических проектов, способствующих экономическому росту региона.

На встрече была подчеркнута важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона, также отмечена значимость ускорения проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций, и в этой связи синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Север-Юг» на соответствующих территориях стран. Подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий. Достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по автомобильным перевозкам, состоящей из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

Было подчеркнуто подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора «Север-Юг».

В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста Агбенд-Келале через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трехсторонних связей, необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.

Стороны сочли целесообразным продолжение обсуждений на техническом уровне проекта соединения электрических сетей между Азербайджаном, Ираном и Россией, достигнута договоренность о проведении совместного осмотра на местах важных инфраструктурных проектов международного транспортного коридора «Север-Юг» 14 октября 2025 года.

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1431
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6781
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2041
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5456
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17794
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 998
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 1997
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2272
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7647
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5399
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3898

