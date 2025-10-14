Трамп зол на Time

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журнал Time, который разместил его фотографию на обложке. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Журнал Time написал обо мне довольно хорошую статью, но фотография [была выбрана], возможно, самая ужасная из всех. Они «стерли» мои волосы, а потом наложили на мою голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую. Весьма странно!» – написал Трамп на борту президентского самолета, возвращающегося в США после визита в Израиль и Египет.

По его словам, он никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса.

«Эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?» – отметил американский лидер.