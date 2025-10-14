USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Что произошло в торговом центре «Садарак»?

видео; новость дополнена
Отдел информации
10:34 2049

Накануне начался демонтаж некоторых рекламных билбордов, расположенных в торговом центре «Садарак».

Как сообщает haqqin.az, снятие вывесок, не соответствующих установленным требованиям, стало причиной инцидента между сотрудниками торгового центра и Государственного рекламного агентства. По предварительным данным, сотрудники службы безопасности торгового центра избили сотрудников Государственного рекламного агентства и выдворили их с территории.

Haqqin.az обратилcя с запросом в Министерство внутренних дел по данному вопросу. В ответ на обращение редакции сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов сообщил, что расследование обстоятельств инцидента ведется следственным отделом Гарадагского районного управления полиции. «Назначены соответствующие экспертизы для установления степени тяжести полученных пострадавшими травм. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему».

Как сообщили haqqin.az в Государственном рекламном агентстве, в настоящее время ведутся работы по обновлению рекламных носителей на открытых пространствах по всей стране и приведению их в соответствие с законом «О рекламе», стандартами и техническими требованиями, установленными Кабинетом министров.

Согласно «Техническим требованиям к рекламным устройствам», утвержденным постановлением Кабинета министров от 12 декабря 2016 года, рекламные устройства должны проектироваться, изготавливаться и размещаться в соответствии с градостроительными и строительными нормами, а также санитарными требованиями.

В ведомстве заявили, что в ходе проверок было установлено, что ряд рекламоносителей, расположенных снаружи торгового центра «Садарак», не соответствуют установленным требованиям. «Указанные рекламные конструкции установлены не внутри торгового центра, а на хорошо просматриваемых вблизи дороги участках, расположенных у одной из главных въездных магистралей Баку и обращенных в наружное пространство. Данные рекламные конструкции не соответствуют установленным стандартам как с технической, так и эстетической стороны», - заявили в агентстве.

В ведомстве добавили, что принятые меры не являются вмешательством в предпринимательскую деятельность, а направлены на исполнение требований законодательства и защиту общественных интересов. Также было заявлено, что обращений в полицию (с их стороны – ред.) не поступало.

