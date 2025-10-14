Трампу нужен пас от Путина

На фоне активного обсуждения возможности поставок Киеву крылатых ракет «Томагавк» (с дальностью некоторых их модификаций до 2,5 тыс км), а, главное, последствий такого решения, в роли самого большого оптимиста вдруг выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Словно он что-то знает больше других. Мол, Трамп блефует и «Томагавки» Зеленскому не даст. Между тем, Зеленский на днях дважды созванивался с Трампом. И речь там, помимо укрепления ПВО для отражения российских ударов, шла именно о «Томагавках». Хотя президент Украины вынужден был признать, что окончательное решение не принято. При этом Зеленский заверил, что, в случае одобрения поставок, удары этими ракетами будут наноситься «только по военным целям». Впрочем, ранее он и российские НПЗ обозначал как «военные цели». Как и вообще всю энергетическую инфраструктуру, поскольку «россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу». При желании любой энергетический объект может быть обозначен таким образом.

Кстати, Минобороны РФ именно таким образом и характеризует некоторые удары по украинским объектам. Например, массированные удары 10 и 11 октября Минобороны РФ назвало «ударами по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны». А также поражением «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ». Ранее Трамп упоминал, что прежде, чем принимать окончательное решение по ракетам, он хотел бы уточнить, по каким целям Киев их собирается применять. Российский президент Владимир Путин на все это пока реагирует публично подчеркнуто спокойно. На саммите СНГ в Душанбе он, например, заявил, что в случае передачи «Томагавков» Украине Россия усилит свои системы ПВО, назвав при этом сами разговоры о таких ракетах «понтами». Рассказывая лидерам стран СНГ о переговорах с Трампом на Аляске, Путин дал понять, что для широкой публики были раскрыты далеко не все детали переговоров. Возможно, российское руководство по-прежнему в этой связи рассчитывает на конструктивные контакты с Вашингтоном. Благожелательными к США остаются и заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова. Однако как бы ненароком тот же Песков вбросил новый тезис. Ядерный. По его словам, поскольку крылатые ракеты «Томагавк» способны нести «ядерное оружие – как минимум грязную ядерную бомбу», которую Украина способна создать - то в Москве будут исходить из того, что такая ракета и может быть запущена именно в «ядерном исполнении». А на ядерное (даже потенциально) нападение – понятно, каким, мол, будет ответ. Пожалуй, впервые за время второго президенства Трампа Кремль вбрасывает тему ядерной угрозы. Еще более откровенен был зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что поставки «Томагавков» Украине «плохо закончатся для всех и прежде всего - для самого Трампа», уже напрямую намекая на ядерный удар со стороны РФ.

Очень кстати в этой дискуссии пришлась утечка в британской The Financial Times, которая, ссылаясь на источники в Белом доме, написала, что США уже с лета помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам, рассматривая это как средство принуждения к переговорам. А именно помогают ВСУ планировать маршрут, время и конкретные решения по ударам, что позволяет украинским дальнобойным дронам уклоняться от российской ПВО. Благодаря разведпомощи Киев мог лучше обнаруживать объекты российской ПВО и прокладывать обходные маршруты ударов. Вряд ли в Кремле не догадываются о такой помощи Киеву со стороны американской разведки. Там также не раз подчеркивали, что не верят, что ВСУ смогут использовать столь сложное оружие самостоятельно: значит, операторами выступят американцы (как Медведев, собственно, и написал). Тем не менее вопреки этому из Москвы по-прежнему исходят сигналы, свидетельствующие, что российское руководство не готово отвечать в отношениях с Вашингтоном эскалацией на эскалацию, сохраняя, видимо, надежды о чем-то договориться. Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков на днях почти патетически заявил, что достигнутые Путиным и Трампом договоренности в Анкоридже – «путеводная звезда по урегулированию конфликта на Украине» и что «контакты Москвы с американскими коллегами продолжаются», в том числе по Украине. По словам Ушакова, договоренности, достигнутые между президентами в Анкоридже, работают, хотя многим и не нравятся. Наблюдатели поняли, кому были в том числе адресованы эти слова, отметив разительный контраст с выступлением за два дня до этого в Думе замглавы МИД России Сергея Рябкова, который говорил, что «здание российско-американских отношений рушится», а «импульс Анкориджа», возникший после встречи Путина и Трампа, «в значительной мере исчерпан».