Евросоюз затаился до ухода Трампа

Европейский союз намерен пересмотреть условия торгового соглашения с США после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, вопрос может быть поднят во вторник на встрече министров торговли стран ЕС, которая состоится в Дании при участии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. По информации FT, ряд государств настаивает на включении в соглашение оговорки о прекращении его действия по истечении срока, если оно не будет продлено. По данным дипломатов, Еврокомиссия готова к обсуждению этой инициативы.

«Однако мы пока не знаем, как на это отреагирует Трамп», – пояснил один из собеседников издания.

27 июля Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли договоренности о снижении торговых пошлин. Согласно соглашению, с 1 августа Соединенные Штаты введут 15-процентные тарифы на около 75% европейского импорта вместо ранее рассматривавшихся 30% на весь объем поставок из ЕС. В ответ Брюссель не будет вводить ответные пошлины на американские товары. Кроме того, Еврокомиссия пообещала полностью прекратить закупки российских энергоресурсов и закупить у США нефть, газ, ядерное топливо и оборудование на сумму $750 млрд, а также направить $600 млрд на инвестиции в американскую экономику.