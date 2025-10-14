USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Евросоюз затаился до ухода Трампа

Европейский союз намерен пересмотреть условия торгового соглашения с США после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, вопрос может быть поднят во вторник на встрече министров торговли стран ЕС, которая состоится в Дании при участии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. По информации FT, ряд государств настаивает на включении в соглашение оговорки о прекращении его действия по истечении срока, если оно не будет продлено. По данным дипломатов, Еврокомиссия готова к обсуждению этой инициативы.

«Однако мы пока не знаем, как на это отреагирует Трамп», – пояснил один из собеседников издания.

27 июля Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли договоренности о снижении торговых пошлин. Согласно соглашению, с 1 августа Соединенные Штаты введут 15-процентные тарифы на около 75% европейского импорта вместо ранее рассматривавшихся 30% на весь объем поставок из ЕС. В ответ Брюссель не будет вводить ответные пошлины на американские товары. Кроме того, Еврокомиссия пообещала полностью прекратить закупки российских энергоресурсов и закупить у США нефть, газ, ядерное топливо и оборудование на сумму $750 млрд, а также направить $600 млрд на инвестиции в американскую экономику.

Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6783
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2056
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5459
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 1000
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 1999
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2274
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7653
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5399
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3901

