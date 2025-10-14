USD 1.7000
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана

11:06

Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия в Азербайджан и Армению. Об этом говорится в письменном заявлении государственного министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути, опубликованном на сайте парламента Великобритании.

В документе отмечается, что Лондон приветствует прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. По словам Даути, это «важный шаг на пути к миру и стабильности».

Министр напомнил, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит с участием gрезидента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которого был парафирован мирный договор и подписана декларация.

Согласно документу, Великобритания решила повысить уровень отношений с Азербайджаном и Арменией до стратегического партнерства в сферах торговли, безопасности и обороны.

«Мы поддержали роспуск Минской группы. Учитывая достигнутый прогресс, мы считаем, что эмбарго ОБСЕ от 1992 года утратило актуальность. Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия для Армении и Азербайджана. Это поможет развивать сотрудничество в области безопасности и защитить суверенитет и территориальную целостность стран, включая ответные меры на гибридные угрозы. Лицензии на экспорт будут рассматриваться индивидуально на основе строгих критериев.», — говорится в заявлении.

