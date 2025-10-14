Что украинцы думают о войне?

В сентябре 2025 года абсолютное большинство украинцев верят в победу. В то же время возможности для ведения войны оцениваются средне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг «Украинское общество, волна 2025 года» Института социологии НАН Украины.

По данным опроса, полностью уверены в победе 40,9% респондентов, скорее уверены 34%. Совсем не уверены 6,1%, скорее не уверены 12,6% опрошенных.

Мнения относительно актуальных возможностей Украины для ведения войны разделились: считают, что они в целом хорошие - 7,2%, удовлетворительные - 39,5%. В целом как плохие возможности оценивают 41,6% респондентов.

Также приводятся данные о том, как изменилась оценка украинцами международной поддержки. Так, в сентябре 2025 года 25,4% граждан считали уровень международной помощи очень хорошим, 54,7% - удовлетворительным, только 20% очень плохим.

Отмечается, что полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

По данным опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова в августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) верили в победу Украины в войне против России.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2025 года большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно.