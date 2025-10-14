США представили новинку для запуска «Томагавков»

Пусковая установка, получившая название X-MAV, была разработана на базе уже проверенных тактических машин, отметил представитель Oshkosh Пэт Ульямс. Она способна нести на себе до четырех крылатых ракет «Томагавк» одновременно и автономно их запускать по целям.

По словам Уильямса, американская армия давно обозначила необходимость создания подобной платформы.

До этого у США для запуска «Томагавков» с земли была только установка Typhon, остальные средства предполагали осуществление пуска с кораблей. При этом Typhon, которую разработала компания Lockhead Martin, является вариантом корабельной вертикальной пусковой установки Mk-41. Первые пуски из нее были произведены в 2023 году.

Разработка этой установки стала возможна после расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км.

Появление новой мобильной установки для запуска «Томагавков» произошло на фоне обсуждения поставок этих ракет Украине для ударов по России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что передаст Киеву дальнобойные ракеты, если президент РФ Владимир Путин не прекратит войну. При этом он пригрозил, что в случае отказа от прекращения огня для Владимира Путина все может «плохо кончится».

Отметим, что в предстоящую пятницу, 17 октября, Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы обсудить предоставление Киеву «Томагавков».

Дальность полета ракет Tomahawk в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км. В случае их передачи Украине в зоне поражения окажутся до 1945 российских военных объектов, подсчитали эксперты Института изучения войны (ISW). По их мнению, Украина, вероятно, сможет подорвать действия российской армии на фронте, нацелившись на тыловые районы, снабжающие ее вооружениями и поддерживающие ее наступательные операции.