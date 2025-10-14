Соратники Нетаньяху могут сорвать мир

Дальнейшая реализация мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа может оказаться под угрозой из-за позиции ультраправых членов коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение в беседе с агентством Reuters высказал бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, занимавший эту должность в 2011–2017 годах.

По словам дипломата, в случае затягивания ХАМАС решения вопроса о разоружении, предусмотренного в рамках мирного плана, израильские правые партии попытаются оказать давление на премьер-министра и добиться возобновления военной операции в секторе Газа. Дополнительным «раздражителем» для таких политиков, как министр финансов Бецалель Смотрич и глава МВД национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, остается перспектива создания полноценного палестинского государства, полагает экс-посол.

Шапиро выражает опасение, что активное сопротивление сторонников жесткой позиции по палестинскому вопросу в Израиле может ослабить давление арабских стран на ХАМАС и привести к прекращению их попыток стимулировать движение к новым уступкам. По мнению бывшего посла, именно включение пункта о возможном создании палестинского государства «позволило заручиться поддержкой арабских стран».

«Если политический дискурс (в Израиле) будет направлен на полное и категорическое отрицание палестинского государства, то это убавит энтузиазм арабских сторон в отношении собственных ролей (в мирном процессе)», – заявил Шапиро агентству.

В свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по Ближнему Востоку Джон Альтерман подчеркнул, что президент США Дональд Трамп обладает значительными возможностями для давления на израильское правительство. Он отметил, что основное преимущество Трампа заключается в его большей популярности в Израиле по сравнению с Нетаньяху, а также в том, что американский лидер может как поддержать политическое будущее премьера, так и подорвать его позиции.