Cколько Азербайджан вкладывает в образование?

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на открытии 7-го Диалога по Целям устойчивого развития, прошедшего под лозунгом «Инвестиции в образование во имя устойчивого развития Азербайджана».

В Азербайджане ежегодно на сферу образования направляется около 5 млрд манатов, что составляет примерно 3,8% валового внутреннего продукта.

По его словам, основные инвестиции в систему образования осуществляются государством.

«Если обратиться к мировой практике, около 85% инвестиций в образование приходится на долю государства и 15% — на частный сектор. Однако этот показатель варьируется в зависимости от страны и уровня образования. В Азербайджане соотношение иное: примерно 95% инвестиций поступает из государственного бюджета, и лишь 5% — от частного сектора. Ежегодно из госбюджета выделяется около 5 млрд манатов, что эквивалентно примерно 3,8% ВВП», — отметил замминистра.