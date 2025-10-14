Турция тестирует новую ракету SOM-J

Турецкая оборонная компания TÜBİTAK-SAGE провела новое испытание крылатой ракеты SOM-J.
Как сообщают турецкие СМИ, она совершила полет в условиях низкого давления и нанесла точный удар по надводной цели.
SOM-J предназначена для поражения как наземных, так и морских целей, а также обладает рядом ключевых характеристик, включая возможность перенацеливания в полёте, обновления целей, отмены удара и отключения связи.
