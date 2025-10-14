USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Турция тестирует новую ракету SOM-J

видео
11:35 481

Турецкая оборонная компания TÜBİTAK-SAGE провела новое испытание крылатой ракеты SOM-J.

Как сообщают турецкие СМИ, она совершила полет в условиях низкого давления и нанесла точный удар по надводной цели.

SOM-J предназначена для поражения как наземных, так и морских целей, а также обладает рядом ключевых характеристик, включая возможность перенацеливания в полёте, обновления целей, отмены удара и отключения связи.

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1450
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6785
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2068
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5464
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17799
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 1003
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 2001
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2275
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7659
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5400
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3905

