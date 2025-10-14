USD 1.7000
EUR 1.9706
RUB 2.0981
Подписаться на уведомления
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Новость дня
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»

Ходорковского и Каспарова обвиняют в попытке свергнуть власть

11:47 401

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о» насильственном захвате власти и организации террористического сообщества» в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Об этом пишет РБК.

Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» после начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

По статье 278 УК РФ за насильственный захват власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. За организацию террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4) может грозить вплоть до пожизненного заключения, за участие в нём (часть 2 статьи 205.4) – до 15 лет лишения свободы.

Среди фигурантов дела, как сообщает ФСБ, – бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов, а также другие участники «Антивоенного комитета». В материалах также упоминаются «иные неустановленные лица».

В ФСБ заявили, что в уставном документе «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года содержится призыв к «необходимости ликвидации действующей власти России». По данным спецслужбы, Ходорковский представлял созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы платформу как «альтернативу органам власти Российской Федерации».

Кроме того, в отношении экс-главы ЮКОС возбуждена уголовная статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), отметили в ведомстве. Ранее он был объявлен в розыск по делу о распространении недостоверной информации о действиях российской армии.

В розыске в РФ находятся и большинство других членов «Антивоенного комитета», упомянутых ФСБ. Накануне МВД России объявило в розыск оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, который был освобожден из колонии летом 2024 года в результате обмена с западными странами.

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1451
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6785
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2071
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5466
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17800
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 1005
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 2003
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2276
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7659
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5400
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3906

ЭТО ВАЖНО

Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
Британия снимает оружейное эмбарго с Азербайджана
11:06 1451
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья»
Трамп об Азербайджане и Армении: «Теперь они сидят вместе, как друзья» все еще актуально
13 октября 2025, 21:43 6785
Что произошло в торговом центре «Садарак»?
Что произошло в торговом центре «Садарак»? видео; новость дополнена
10:34 2071
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу?
Калын разрулил. Когда турки вступят в Газу? первые выводы
04:10 5466
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться»
Трамп об Алиеве: «С ним лучше не ссориться» все еще актуально
13 октября 2025, 20:08 17800
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
Золото и серебро растут не по дням, а по часам
09:57 1005
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А Эрдоган может помочь остановить войну
08:53 2003
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу
Азербайджан завоевал семь медалей в Перу Но олимпийские чемпионы не порадовали; фото
04:27 2276
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана
Безрезультатная встреча России, Азербайджана и Ирана комментарий по горячим следам
03:41 7659
Глава турецкой разведки – новый архитектор?
Глава турецкой разведки – новый архитектор? за кулисами
13 октября 2025, 18:11 5400
Радость со слезами на глазах
Радость со слезами на глазах объектив haqqin.az
04:00 3906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться