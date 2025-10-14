Ходорковского и Каспарова обвиняют в попытке свергнуть власть

Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» после начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о» насильственном захвате власти и организации террористического сообщества» в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Об этом пишет РБК.

По статье 278 УК РФ за насильственный захват власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. За организацию террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4) может грозить вплоть до пожизненного заключения, за участие в нём (часть 2 статьи 205.4) – до 15 лет лишения свободы.

Среди фигурантов дела, как сообщает ФСБ, – бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов, а также другие участники «Антивоенного комитета». В материалах также упоминаются «иные неустановленные лица».

В ФСБ заявили, что в уставном документе «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года содержится призыв к «необходимости ликвидации действующей власти России». По данным спецслужбы, Ходорковский представлял созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы платформу как «альтернативу органам власти Российской Федерации».

Кроме того, в отношении экс-главы ЮКОС возбуждена уголовная статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), отметили в ведомстве. Ранее он был объявлен в розыск по делу о распространении недостоверной информации о действиях российской армии.

В розыске в РФ находятся и большинство других членов «Антивоенного комитета», упомянутых ФСБ. Накануне МВД России объявило в розыск оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, который был освобожден из колонии летом 2024 года в результате обмена с западными странами.